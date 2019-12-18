Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Батькивщина” и ОПЗЖ требуют перенести заседание. Во время раздачи материалов, а именно таблицы с поправками к законопроекту о рынке земли, представители фракций “ОПЗЖ” и “Батькивщина” выразили позицию о нелегитимности соответствующего заседания и голосования, ведь в таблице у каждой правки указанные решения “принято” и “отклонено”, хотя голосования за соответствующие поправки еще не произошло.
Фото: Сергей Барбу/ “5 канал”
“Таблица сегодня роздана та, которая была роздана ранее, плюс добавлено те правки в таблицу для рассмотрения, которые были проголосованы как комитетские и розданы комитетом. Она на 99 % отражает предложения, которые были предоставлены ранее”, – прокомментировал Сольский.
Отметим, что 23, 24, 26, 27 декабря заседание аграрного комитета начнется в 9:00.
Напомним, главы депутатских групп и фракций решили, что законопроект об открытии рынка земли народные депутаты будут рассматривать по полной процедуре, согласно регламенту. Сначала профильный комитет рассмотрит все правки к документу. После этого проект закона отдадут на изучение народным избранникам, для этого у них будет десять дней. И после этого документ может появиться в повестке дня Верховной Рады.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.
- После открытия в Украине рынка земли гражданам России будет запрещено ее покупать. Кроме того, будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.
- В партии “Слуга народа” поддерживают проведение референдума по вопросу открытия рынка земли в Украине для иностранцев. Также будет существенно уменьшен порог концентрации земли в одних руках (с 200 тыс. га до 20 тыс. га).