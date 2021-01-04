Об этом сообщили в пресс-службе президента.
В понедельник, 4 января, президент подписал указ №1/2021 “О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия”.
Этим указ Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Республике Хорватия для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и поручил обеспечить это правительству.
Отметим, что в указе не сообщается ни о том, в каком виде будут оказывать помощь, ни о том, какую сумму средств предлагается на это выделить.
- Напомним, во вторник, 29 декабря, Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение. Силу толчков оценили в 6,2 балла по шкале Рихтера. В результате погибли по меньшей мере 7 человек, десятки получили ранения.
- 30 декабря страна снова пострадала от землетрясений. Утром произошли еще три землетрясения мощностью 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера.