Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В понедельник, 4 января, президент подписал указ №1/2021 “О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия”.

Этим указ Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Республике Хорватия для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и поручил обеспечить это правительству.

Отметим, что в указе не сообщается ни о том, в каком виде будут оказывать помощь, ни о том, какую сумму средств предлагается на это выделить.