29 декабря Хорватию всколыхнуло второе за два дня землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 7 человек, десятки получили ранения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, во вторник в Хорватии произошло мощное землетрясение, которое оценили в 6,2 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение ощутили на всей территории страны, в соседней Словении и Австрии. Эпицентром землетрясения, как сообщил Немецкий центр геофизических исследований GFZ, стал город Петриня, что в 50 км к югу от столицы страны, Загреба.

На кадрах с места события, которыми делились в соцсетях, можно было увидеть немало разрушенных в результате землетрясения зданий.

Долгие часы спасатели вытаскивали людей из-под обломков разрушенных домов. В наиболее пострадавший район на помощь отправили военных. Поисковые работы продолжаются до сих пор.

По состоянию на вечер вторника было известно, что в окрестностях города Глина жертвами землетрясения стали 5 человек. В Петрини погибла также 12-летняя девочка. Впоследствии еще одну, уже седьмую жертву землетрясения, нашли в развалинах церкви в селе Зазина.

Полиция сообщала, что по меньшей мере 20 человек получили легкие ранения и еще шесть — тяжелые. Немало пострадавших — с переломами и сотрясением мозга. По меньшей мере 20 человек госпитализированы в больницу Сисака, из них двое с тяжелыми травмами.