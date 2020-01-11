Бывшая заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль объяснила, каким должен быть алгоритм действий Украины согласно международному праву после того, как Иран признал, что сбил самолет МАУ.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Учитывая не слишком корректные заявления и отсутствие полноценной реакции на заявление Ирана, хочу объяснить алгоритм последующих действий Украины, как это предусмотрено международным правом”, – говорится в сообщении.

Зеркаль подчеркнула, что Иран нарушил несколько обязательств, предусмотренных международным правом. Эти нарушения международного права являются международными противоправными действиями, за которые Иран несет ответственность.

По словам дипломата, эта ответственность порождает правовые последствия для Ирана, который должен:

полностью взять на себя ответственность за международные противоправные действия;

прекратить эти действия немедленно;

предоставить Украине соответствующие гарантии и гарантии неповторимости этих международных противоправных действий;

обеспечить Украине полную компенсацию за вред, причиненный этими международно-противоправными действиями.

В свою очередь, Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно этих нарушений международного права и правовых последствий, вытекающих из них.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.