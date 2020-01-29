Об этом проинформировали в пресс-службе НАК.

“В “Нафтогазе” в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, относительно захваченных Россией активов группы “Нафтогаз” в АР Крым”, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Зеркаль, работая ранее в украинском МИД, представляла нашу страну в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о “зимних пакетах” поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах.

“В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года. В должности замминистра иностранных дел Елена Зеркаль также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействие строительству газопровода “Северный поток – 2”, – отметили в “Нафтогазе”.

Согласно сообщению, Зеркаль также имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства, участвовала во всех раундах переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.