Об этом проинформировали в пресс-службе НАК.
“В “Нафтогазе” в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, относительно захваченных Россией активов группы “Нафтогаз” в АР Крым”, – отмечается в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Зеркаль, работая ранее в украинском МИД, представляла нашу страну в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о “зимних пакетах” поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах.
“В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года. В должности замминистра иностранных дел Елена Зеркаль также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействие строительству газопровода “Северный поток – 2”, – отметили в “Нафтогазе”.
Согласно сообщению, Зеркаль также имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства, участвовала во всех раундах переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.
- Елена Зеркаль была назначена на пост замглавы МИД в августе 2014 года указом премьер-министра Украины Арсения Яценюка. В ноябре 2019 года она написала заявление об отставке.
- В декабре Правительство приняло отставку заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль.