Об этом сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.

В “Нафтогазе” отметили, что “трансформация группы продолжается”, и проинформировали, что судебное направление работы НАК возглавила Елена Зеркаль, в январе 2020 года ставшая советником главы правления.

“Реформирование происходит не только в дивизионах и структурных подразделениях, но и в системе управления и функционала менеджмента. Неизменным остается одно: мы продолжаем отстаивать интересы Украины. Важнейший направление защиты позиций государства и “Нафтогаза” в международных арбитражах, иностранных судебных и исполнительных производствах возглавила Елена Зеркаль”, — говорится в сообщении.

Сама Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook, что будет ответственна за правовое противостояние с ОАО “Газпром” и судебные споры с Российской Федерацией в международных арбитражах и иностранных судах.

Кроме того, она будет заниматься адвокацией интересов НАК “Нафтогаз” на международной арене.

“Реализация этих задач является естественным и логическим продолжением миссии, которую я реализовывала в течение предыдущих шести лет в Министерстве иностранных дел, представляя государство в процессах против РФ”, — подчеркнула Зеркаль.

Ранее за это направление работы отвечал исполнительный директор компании “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко. 13 мая Витренко заявил о сокращении его должности в компании и дальнейшем увольнении.

Напомним, Зеркаль, работая ранее в украинском МИД, представляла Украину в международных судах по делам против России, участвовала в трехсторонних переговорах о “зимних пакетах” поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах.

Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства, участвовала во всех раундах переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.