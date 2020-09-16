Кабинет Министров сегодня на заседании утвердил новые бланки водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

“Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть – на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира. Теперь на удостоверении – группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия на донорство”, – сказал во время заседания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом, как отмечается, информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группу крови (резус-фактор) к удостоверению водителя вносится только с письменного согласия лица.

Кроме того, Правительство утвердило и новое свидетельство о регистрации транспортного средства. Новый документ предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам “Евро-2” – “Евро-6” или иному уровню.

Подчеркивается, что постановлением предусмотрено, что национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы.

