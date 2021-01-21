Пансионат для пожилых людей "Золотое время" в Харькове, во время пожара в котором погибли 15 человек, не был зарегистрирован и действовал незаконно.

Об этом шла речь во время срочного заседания правительства вечером 21 января.

Как стало известно правоохранителям, двухэтажное здание, в котором разместили пожилых людей, не был зарегистрирован должным образом.

“Дом был без получения каких-либо регистрационных и разрешительных документов как объект с массовым пребывание людей”, — доложил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Глава Нацполиции Игорь Клименко добавил, что по документам это был обычный частный дом.

“Мы сейчас установили предварительно владельца этого дома, который сдал его в аренду. Проверяем его на наличие еще нескольких таких домов, которые, возможно, также были переоборудованы в дома престарелых. Мы установили один такой дом, в нем находились 24 летных человека. На этот дом тоже не было соответствующих документов”, — сказал он.

По словам Клименко, владельца этих домов задержат после установления его места нахождения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратил особое внимание на то, что несмотря на отсутствие разрешений на работу этого пансионата, его рекламировали на телевидении и в Интернете. Аваков инициировал проверку этих рекламодателей.

Что известно о пансионате?

Во время заседания правительства Аваков отметил, что пансионат активно рекламировали в Сети, при этом использовали профессионально (по его оценке) снятый рекламный ролик.

У пансионата также был сайт и аккаунты в популярных социальных сетях. После трагедии и то, и другое было удалено.

Впрочем, сохранилась архивированная версия сайта, где подробно расписаны условия предоставления услуг.

В частности, было отмечено, что пансионат обеспечивает постоянное пребывание людей с регулярными медосмотрами, 5-разовым питанием и уборкой комнат, обеспечением досуга для тех, кто в нем находится.

Для пребывания в пансионате приглашались те, кому нужен медицинский уход, помощь в обслуживание и поддержании гигиены, люди, страдающие от деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона или последствий травм, инфарктов, инсультов, или просто те, кому одиноко.

Администрация обещала решить любые вопросы, которые могут возникнуть: обеспечение транспортировки постояльцев в пансионат, индивидуального плана питания и тому подобное. Обещали и легкое оформление (по сравнению с государственными пансионатами).

На сайте был специальный калькулятор возможной стоимости пребывания постояльцев. Она зависела от таких факторов, как состояние, тяжесть течения болезни.

Также предлагали 4 пакета: эконом, стандарт, полулюкс и люкс. Вероятно, они отличались по количеству мест в комнате (информируют о вариантах с 1, 2, 3, 4 и 5 людьми в палате) и ее оснащению техникой и мебелью (можно было получить телевизор и доступ к интернету).

Пожар в харьковском пансионате

Около 15 часов в четверг, 21 января, в доме на ул. Нижняя Гиивская, 150Б в Харькове произошел пожар. Как выяснилось, в этот дом был оборудован под пребывания пожилых людей. Во время пожара внутри находились около 30 человек (27 человек преклонного возраста, 4 человек персонала). В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 пострадали (2 в состоянии средней тяжести, 3 — в удовлетворительном).

Причину пожара установит следствие. Сейчас были озвучены версии о неосторожном обращении с электронагревательными приборами, а также о возможной связи с недавним ремонтом газового оборудования в доме.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров “немедленно разобраться в ситуации”. С этой целью создана государственная комиссия под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Комиссия будет установить причины этой трагедии и разработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

В Харькове объявили 22 января Днем траура по погибшим в результате пожара.