Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Так, оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). В то же время, начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

На данный момент следователи ГБР подготовили ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора и прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.