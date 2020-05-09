Видео опубликовано на YouTube-канале группы.
“Пусть в эти беспокойные дни тишины и самоизоляции добрые духи рок-н-ролла дадут вам силы и уверенности в завтрашнем дне. Помните, что все проблемы проходят, а с нами остаются наши вера, надежда, любовь и вредные привычки”, – отметили исполнители.
По сюжету в Украину прибыл гуманитарный груз, состоящий из двух самолетов с колумбийским кокаином.
“Наконец МВФ перетерли с Кабмином – в Борисполе садится два борта с кокаином”, – говорится в треке.
Этот груз распределяют между министерствами, прокуратурой, другими ведомствами и народными депутатами. При этом оппозиция и народ не получили ничего.
- Украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан анонсировал концерт в поддержку Андрея Антоненко, которого следствие считает главным подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.