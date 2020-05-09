Украинская группа "Жадан и Собаки" презентовал клип на песню "Кокаин", посвященную "героической борьбе украинских властей с украинским народом".

Видео опубликовано на YouTube-канале группы.

“Пусть в эти беспокойные дни тишины и самоизоляции добрые духи рок-н-ролла дадут вам силы и уверенности в завтрашнем дне. Помните, что все проблемы проходят, а с нами остаются наши вера, надежда, любовь и вредные привычки”, – отметили исполнители.

По сюжету в Украину прибыл гуманитарный груз, состоящий из двух самолетов с колумбийским кокаином.

“Наконец МВФ перетерли с Кабмином – в Борисполе садится два борта с кокаином”, – говорится в треке.

Этот груз распределяют между министерствами, прокуратурой, другими ведомствами и народными депутатами. При этом оппозиция и народ не получили ничего.