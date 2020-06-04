Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци” в Facebook.

“Сегодня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования в направлении Запада Украины”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что на данный момент билеты продаются только на 50% мест в поездах. Их можно купить в железнодорожных кассах или через официальный сайт “Укрзализныци”.

Также уточняется, что пассажиров будут пускать в поезда только в защитных масках. При проверке билетов на поезд пассажирам будут проводить температурный скрининг.