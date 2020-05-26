Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире “Сніданку с 1+1”.
Также министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга появятся в продаже железнодорожные билеты, на которые цены поднимать не будут. Он отметил, что все равно они подорожают из-за горячей летней поры.
Запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, дальше поезда дальнего следования – скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг страны, но также поезда поедут за границу.
Однако, в областях, где эпидемиологическая ситуация не позволяет запуск транспорта, поезда и автобусы еще ездить не будут .
“Делать высадку можно, а подбирать пассажиров – по логике принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт – это не только повышение мобильности, но и распространение болезни”, – подчеркнул Криклий.
Без маски в поезд не пустят. Во время посадки в вагон будет температурный скрининг.
По словам Криклия, также планируют перенести запуск внутренних авиаперелетов. Воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием коронавирус, планируют открыть еще до 15 июня.
- Ранее сообщалось, что в Украине с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
- После возобновления железнодорожных перевозок в Украине, которые ранее были прекращены из-за карантина, стоимость билетов на поезда повышаться не будет.