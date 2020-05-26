Железнодорожное сообщение в Украине возобновят уже на этой неделе несмотря на то, что Кабмин принял решение о возобновлении работы железнодорожного сообщения с 1 июня.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире “Сніданку с 1+1”.

Также министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга появятся в продаже железнодорожные билеты, на которые цены поднимать не будут. Он отметил, что все равно они подорожают из-за горячей летней поры.

Запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, дальше поезда дальнего следования – скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг страны, но также поезда поедут за границу.

Однако, в областях, где эпидемиологическая ситуация не позволяет запуск транспорта, поезда и автобусы еще ездить не будут .

“Делать высадку можно, а подбирать пассажиров – по логике принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт – это не только повышение мобильности, но и распространение болезни”, – подчеркнул Криклий.

Без маски в поезд не пустят. Во время посадки в вагон будет температурный скрининг.

По словам Криклия, также планируют перенести запуск внутренних авиаперелетов. Воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием коронавирус, планируют открыть еще до 15 июня.