Супруга экс-нардепа Виталия Хомутынника, Светлана, во время карантина, в июне, на восемь дней летала в Германию на шопинг.

Это выяснили журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях”.

9 июня журналисты зафиксировали, как в “Борисполь” из Франкфурта (Германия) прилетел самолет экс-нардепа Виталия Хомутынника.

Оказалось, что прилетела на самолете женщина, внешней очень похожа на супругу бизнесмена, Светлану. Разглядеть лицо не удалось, так как она была в защитной маске.

В Германии она, вероятно, была на шопинге, так как кто-то из персонала подвез к машине и выгружал пакеты элитных брендов из трех тележек для транспортировки багажа. В частности, журналисты заметили пакеты для покупок от брендов Dolce & Gabbana, Louis Vuitton и CHANEL.

На видео с 30 минуты

Журналисты отметили, что из собственных источников узнали, что Светлана, супруга Хомутынника, действительно проходила паспортный контроль в то время, когда ее сняли. Также журналистам стало известно, что из Украины Светлана улетела 1 июня.

Хомутынник по этому поводу комментарий не предоставил, так как связаться с ним не удалось.