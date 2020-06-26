Это выяснили журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях”.
9 июня журналисты зафиксировали, как в “Борисполь” из Франкфурта (Германия) прилетел самолет экс-нардепа Виталия Хомутынника.
Оказалось, что прилетела на самолете женщина, внешней очень похожа на супругу бизнесмена, Светлану. Разглядеть лицо не удалось, так как она была в защитной маске.
В Германии она, вероятно, была на шопинге, так как кто-то из персонала подвез к машине и выгружал пакеты элитных брендов из трех тележек для транспортировки багажа. В частности, журналисты заметили пакеты для покупок от брендов Dolce & Gabbana, Louis Vuitton и CHANEL.
На видео с 30 минуты
Журналисты отметили, что из собственных источников узнали, что Светлана, супруга Хомутынника, действительно проходила паспортный контроль в то время, когда ее сняли. Также журналистам стало известно, что из Украины Светлана улетела 1 июня.
Хомутынник по этому поводу комментарий не предоставил, так как связаться с ним не удалось.
- 22 августа в Киеве на днепровской набережной произошло ДТП, в котором сильно пострадали мать и ее 9-летний сын. Выяснилось, что за рулем автомобиля была Лилия Сопельник – мама жены шоумена Сергея Притулы Екатерины и жены экс-регионала Виталия Хомутынника.