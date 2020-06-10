Об этом идет речь в расследовании проекта “Схемы: коррупция в деталях”.

В своей имущественной декларации за 2019 год Виктор Медведчук указал, что его супруга — телеведущая Оксана Марченко — является конечным бенефициарным владельцем компании Bolvik Ventures Ltd (Британские Виргинские острова).

Bolvik Ventures Ltd, по информации журналистов, через цепочку других компаний владеет 24,66% собственности ООО “Телерадиокомпания “Студия 1+1”, что было указано в сообщении о структуре собственности на сайте канала “1+1” по состоянию на 2 марта 2020 года. В этом же сообщении было указано, что компанию контролирует бизнесмен Игорь Суркис. Другим крупным совладельцем “1+1”, как указано на сайте канала. является олигарх Игорь Коломойский.

Эта же форма фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы — “2+2” (ООО “Гравис-Кино”). Через ряд компаний она контролирует долю в размере 24,51%, о чем говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта.

“Как и в случае с “1+1”, на официальном сайте телеканала “2+2” указано, что компания Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука. В то же время, в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу, “Плюсплюс” (ООО “УнианТВ”), Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО “ТК “ТЕТ “) структуру собственности не обнародовал”, — отметили “Схемы”.

Реакция Коломойского

Совладелец группы каналов “1+1” Игорь Коломойский в комментарии журналистам заявил, что информация о доле семьи Медведчука в структуре “Студии 1+1” для его — новость.

“Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?”, — сказал бизнесмен.

Также Коломойский отметил, что “Суркис продал Медведчуку” права на телеканал и он не может на это повлиять.

“Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего… Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении — это уже другой вопрос”, — добавил он.

Реакция Медведчука и Суркиса

Ни Оксана Марченко, ни Виктор Медведчук, ни бизнесмен Игорь Суркиса и его брат — нардеп Григорий Суркис не были доступны для комментариев. Они либо не отвечали на телефонные звонки, либо через третьих лиц обещали выйти на связь с журналистами, но так и не сделали этого.

Однако еще в 2019 году, до избрания народным депутатом в Верховную Раду, Виктор Медведчук заявлял, что его супруга является лишь номинальной владелицей бизнеса, которым руководит он.

“Моя жена не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои “любимые” американцы в марта 2014 ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье”, — заявлял Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

Реакция “1+1”

Пресс-служба телеканала “1+1” не ответили на просьбы журналистов “Схем” о комментариях.

В комментарии для “Детектор медиа” в пресс-службе заявили, что “не могут комментировать эту информацию”, поскольку для телеканала она “тоже является новой”.

“Юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала, и ожидаем ответ”, — говорится в ответе пресс-службы.