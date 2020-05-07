Об этом в интервью изданию “Гордон” рассказал актер студии Евгений Кошевой.

“Для “Женского квартала” пишет, это их проект. И “Женский квартал” существует благодаря этой авторской группе. Поэтому пишет, да, в свободное от работы время”, – сообщил артист.

Кошевой считает, что Зеленской было тяжело осознавать, что ее супруг будет Президентом, а она – первой леди.

“Если ты помнишь, она сама говорила, что была против того, чтобы Владимир Александрович шел на главную должность страны. Конечно, тяжело. Тяжело справляться с тем, что наваливается каждый день”, – сказал он.

По его мнению, ни Зеленская, ни ее муж никогда не признаются, что им нелегко.

“Я думаю, что при встрече не стоит на этом заострять внимание. Когда будет сложно, она скажет. Хотя, думаю, не скажет. Они люди сильные”.