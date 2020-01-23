Женщина, прилетевшая из Уханя с симптомами заболевания коронавирусом, приняла жаропонижающее, чтобы обмануть тепловизор во время прохождения контроля в аэропорту Франции.

Об этом сообщает китайский новостной портал setn.com.

Женщина по фамилии Яо в WeChat рассказала, что у нее кашель, повышенная температура и другие подозрительные симптомы. Но она перед отлетом принимала жаропонижающие, что позволило ей в аэропорту Парижа благополучно миновать тепловизор.

После успешного приземления во Франции она посетила общественные места в Париже и Леоне. Например, она пообедала с подругами в парижской кофейне “EXKi Chaussée d’Antin”, а также побывала в мишленовских ресторанах Леона.

Напомним, что количество жертв китайского нетипичного коронавируса возросло до 17.