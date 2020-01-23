Об этом сообщает китайский новостной портал setn.com.
Женщина по фамилии Яо в WeChat рассказала, что у нее кашель, повышенная температура и другие подозрительные симптомы. Но она перед отлетом принимала жаропонижающие, что позволило ей в аэропорту Парижа благополучно миновать тепловизор.
После успешного приземления во Франции она посетила общественные места в Париже и Леоне. Например, она пообедала с подругами в парижской кофейне “EXKi Chaussée d’Antin”, а также побывала в мишленовских ресторанах Леона.
Напомним, что количество жертв китайского нетипичного коронавируса возросло до 17.
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- Британский аэропорт Хитроу введет отдельные зоны для пассажиров, путешествующих из регионов, пострадавших от нового коронавируса в Китае.
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- В Китае закрыли на карантин уже второй город с населением более миллиона людей.