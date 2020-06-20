В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина в военной форме.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале “ДвіЩ”.

Отмечается, что видео сняли в магазине, который расположен в районе Киевского политехнического института.

“Женщина” ходит в футболке с х ** лом. Подписчик вызвал полицию, однако она лишь развела руками и ничего не сделала”, – говорится в сообщении.

На видео слышно, как мужчина спрашивает у женщины, не стыдно ли ей за то, что надела футболку с изображением Путина, а также обращается к охране с требованием повлиять на это. Однако его просят убрать телефон, а потом ролик обрывается.