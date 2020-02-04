По данным опроса "Тест на отдых", женщины в среднем ежедневно отдыхают на 10 минут меньше, чем мужчины

Об этом идет речь в статье #Букв “Искусство отдыха. Как перевести дыхание в современном мире”.

По словам психолога Клаудии Хаммонд, в среднем женщины отдыхают меньше чем мужчины.

“Женщины ежедневно отдыхают на десять минут меньше мужчин, а люди, обязанностью которых является уход за другими, отдыхают еще меньше”, — подчеркнула она.

В частности, это связанно с выполнением неоплачиваемой домашней работы, в том числе — по уходу за детьми или пожилыми людьми. Психолог отмечает, что люди, которые выполняют большую часть домашних обязанностей, не отдыхают в привычном смысле даже в выходные и праздничные дни.

“Люди, для которых отдых вдали от рабочей суеты в выходные и в праздники отнюдь не отдыхом. Многие могут задаться вопросом, хватает ли таким людям баланса между работой и жизнью, но определение этого правильного баланса всегда основывается на субъективной оценке”, — добавила Хаммонд.