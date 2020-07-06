Видео с обращением Волынец опубликовал на своей странице в Facebook.
“Шестой день всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Женщины, профсоюзные активистки, шахтерки записали обращение к матери президента Украины с просьбой повлиять на сына, чтобы он наконец повернулся к людям лицом”, – написал он.
Женщины заявляют, что “то место, которым Зеленский повернут к ним, им уже надоело”.
“Пусть ответит, почему полиция, которая давала присягу народу, поднимает руки на наших мужей, на наших братьев”, – говорит женщина.
При этом жена шахтера называет свое обращение предупреждением.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Минэнерго задачу ограничить импорт электроэнергии и угля.
- В декабре Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в закон Украины “О рынке электрической энергии”, который Парламент принял 4 декабря 2019 года. Документ вводит запрет на импорт электроэнергии из России.