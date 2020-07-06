Народный депутат от фракции "Батькивщины" Михаил Волынец опубликовал видеообращение жен протестующих шахтеров к матери президента Владимира Зеленского.

Видео с обращением Волынец опубликовал на своей странице в Facebook.

“Шестой день всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Женщины, профсоюзные активистки, шахтерки записали обращение к матери президента Украины с просьбой повлиять на сына, чтобы он наконец повернулся к людям лицом”, – написал он.

Женщины заявляют, что “то место, которым Зеленский повернут к ним, им уже надоело”.

“Пусть ответит, почему полиция, которая давала присягу народу, поднимает руки на наших мужей, на наших братьев”, – говорит женщина.

При этом жена шахтера называет свое обращение предупреждением.