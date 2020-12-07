Жеребьевка ЧМ-2022: Украина узнала соперников по группе

В квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против национальных команд Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана.

Прямую трансляцию жеребьевки показал телеканал UA: Перший.

Главная команда страны, которая при жеребьевке была во второй корзине, попала в группу D, где с четырьмя европейскими командами поборется за путевку на мировое первенство.

Соперниками Украины стали сборные Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана.

Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть турнира, а команда, которая финиширует второй – сыграет в стыковых матчах.

Первые матчи квалификации состоятся уже в марте 2021-го года. Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря в 2022-м году.