Трансляция жеребьевки велась на сайте УЕФА.
“Шахтер” сеялся из второй корзины, “Динамо” – из третьей.
“Горняки” попали в группу В; соперниками чемпионов Украины стали “Реал” (Мадрид, Испания), “Интер” (Милан, Италия) и “Боруссия” (Менхенгладбах, Германия).
Динамовцы будут играть в группе G против “Ювентуса” (Турин, Италия), “Барселоны” (Испания) и “Ференцвароша” (Будапешт, Венгрия).
Групповая стадия стартует 20 октября. Полный календарь матчей будет утвержден 2 октября.
В последний раз две украинские команды были представлены на групповой стадии самого престижного европейского кубкового турнира в 2015 году.
- “Севилья” обыграла “Интер” в финале Лиги Европы и в шестой, рекордный раз в истории турнира стала ее победителем.