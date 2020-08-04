Журналистка Анастасия Луговая, на которую было совершено нападение в поезде Мариуполь - Киев обратилась к людям, которые ей пишут плохие комментарии и заявила, что "не желает им такой популярности".

Соответствующее видеообращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

“Многие мои друзья советовали не обращать внимание на все плохие комментарии, меня предупреждали, что если я решусь рассказать об этом миру, будут люди, которые будут хейтерить и писать плохие комментарии. Я пыталась этого не делать, но сегодня был такой мерзкий комментарий … люди, вы действительно думаете, что это ради пиара ?! Вы реально думаете, что я хотела бы сейчас лежать здесь?”, – сказала она.

Журналистка отмечает, что ей такой пиар не нужен, даже если бы предложили все богатства мира. А сейчас она бы отдала все, что побыть с 6-летним сыном, который в момент нападения находился рядом с ней.

“Чтобы у него не было травмы, чтобы он не боялся за свою маму, чтобы я могла его сейчас просто обнять. Я хочу, чтобы вы знали – те, кто пишет мне эти комментарии, намного хуже Виталия. Подумайте. Я вам не желаю такой популярности!”, – подытожила Луговая.

Отметим, что накануне женщине сделали операцию на челюсти и ей очень трудно разговаривать.

Напомним, в пятницу, 31 июля, в поезде “Мариуполь – Киев” мужчина ворвался в купе, где ехала женщина с ребенком. Он избил ее и пытался изнасиловать.