Жертвами атаки младшего офицера Джакрафанта Томми, который устроил стрельбу в таиландском городе Накхонратчасима стали 29 человек, еще 57 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом пишет Reuters.

Так, стрельбу устроил 32-летний солдат, который служил на военной базе недалеко от Накхонратчасимы в 250 км от Бангкока.

Большинство жертв находились в торговом центре Terminal 21, где стрелок выдержал ночную осаду со штурмовой винтовкой и боеприпасами, похищенными с его армейской базы.

“Это был личный конфликт … из-за сделки с домом”, – заявил премьер-министр Прают Чаноча.

Он добавил, что конфликт был с родственником командира солдата.

Отмечается, что военнослужащего, который скрывался в торговом центре более 17 часов, ликвидировали силовики.