Об этом пишет Reuters.
Так, стрельбу устроил 32-летний солдат, который служил на военной базе недалеко от Накхонратчасимы в 250 км от Бангкока.
Большинство жертв находились в торговом центре Terminal 21, где стрелок выдержал ночную осаду со штурмовой винтовкой и боеприпасами, похищенными с его армейской базы.
“Это был личный конфликт … из-за сделки с домом”, – заявил премьер-министр Прают Чаноча.
Он добавил, что конфликт был с родственником командира солдата.
Отмечается, что военнослужащего, который скрывался в торговом центре более 17 часов, ликвидировали силовики.
- Ранее сообщалось, что в тайском городе Накхонратчасима военнослужащий открыл стрельбу по мирным людям, после чего взял нескольких в заложники.