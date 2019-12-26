Это этом сообщает BBC.
Отмечается, что скорость ветра во время урагана периодически достигала 190 км/ч.
На данный момент десятки тысяч людей, которые хотели добраться домой на Рождество, не могут покинуть порты, поскольку тайфун обрушился на несколько островов.
Уточняется, что тайфун начался вечером 24 декабря и продолжался на центральных островах Филиппин в последующие дни.
Сообщается, что окончательные результаты нанесенного ущерба стали проявляться только сегодня. Разрушенным или затопленным оказалось жилье по меньшей мере 220-ти тысяч людей.
По информации официальных лиц, жертвами урагана стали как минимум 13 людей.
При этом в некоторых районах государства отсутствует электроэнергия, не работает водоснабжение, а их восстановление по различным оценкам может занять до нескольких недель.
Также отмечается, что в данный момент тайфун движется к Южно-Китайскому морю.
- Тайфун “Хагибис”, самый сильный тропический шторм, обрушившийся на Токио за последние десятилетия, затопил большую часть главного острова Японии. Проливные дожди и сильные ветры парализовали столицу и соседние префектуры.