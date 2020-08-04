Жертвами взрыва в Бейруте стали уже более 70 человек

Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera.
Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
По данным министерства здравоохранения Ливана, жертвами взрыва стали по меньшей мере 73 человека. Количество раненых возросло до 3700 человек. По данным Красного Креста, по крайней мере 60 раненых в критическом состоянии.
Больницы Бейрута были перегружены, пострадавших забирали на лечение за пределы города. Медучреждения начали обращаться к гражданам с просьбой сдавать кровь всех групп в связи с поступлением большого количества пострадавших.
Премьер-министр Хасан Диаб призвал “дружественные” страны поддержать Ливан. Несколько стран (Великобритания, Турция, Франция и другие) предложили свою помощь. Катар пообещал направить полевые больницы для поддержки медицинского реагирования.
Сейчас, как сообщил глава МИД Украины, информации о пострадавших при взрыве в ливанской столице нет. Однако посольство Украины в Ливане собирает информацию и просит обращаться к ним.
Жахливі новини про руйнівні вибухи у Бейруті. Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки із рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання. На цю мить інформації про постраждалих громадян України немає.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020
- Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
- Генеральный секретарь Ливанской фалангистской партии (“Катаиб”) Низар Наджарян погиб от полученных при взрыве в Бейруте ранения.