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Жертвами взрыва в Бейруте стали уже более 70 человек

Вследствие масштабного взрыва в ливанской столице погибли уже по меньшей мере 70 человек. Число пострадавших приближается к 4 тысячам.

Среда, 5 августа 2020, 01:48

Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera.

Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.

По данным министерства здравоохранения Ливана, жертвами взрыва стали по меньшей мере 73 человека. Количество раненых возросло до 3700 человек. По данным Красного Креста, по крайней мере 60 раненых в критическом состоянии.

Больницы Бейрута были перегружены, пострадавших забирали на лечение за пределы города. Медучреждения начали обращаться к гражданам с просьбой сдавать кровь всех групп в связи с поступлением большого количества пострадавших.

Премьер-министр Хасан Диаб призвал “дружественные” страны поддержать Ливан. Несколько стран (Великобритания, Турция, Франция и другие) предложили свою помощь. Катар пообещал направить полевые больницы для поддержки медицинского реагирования.

Сейчас, как сообщил глава МИД Украины, информации о пострадавших при взрыве в ливанской столице нет. Однако посольство Украины в Ливане собирает информацию и просит обращаться к ним.

Теги: взрыв в Бейруте, Ливан

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