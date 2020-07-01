Пострадавшие от голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна получат в общей сложности около $19 млн.

Об этом говорится в заявлении генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, передает агентство Reuters.

Однако эту выплату должны еще одобрить суд по делам о банкротстве и окружные суда.

В случае успешного судебного одобрения женщины, которые подверглись сексуальным домогательствам, дискриминации по половому признаку со стороны Вайнштейна, имеют право запросить компенсацию из специального фонда.

Пострадавшие женщины подали коллективный иск против компании The Weinstein Company LLC, Харви Вайнтшейна и его младшего брата – продюсера Роба Вайнштейна в 2018 году.

Компенсацию распределят между сотрудницами кинопродюсера, которых Вайнштейн заставлял к нежелательным сексуальным контактам, добивался их, заставлял работать без одежды, убирать после полового акта и тому подобное.

Кроме того, пострадавшие женщины, которые подписывали соглашения о неразглашении о своей работе, освобождаются от этих обязательств и смогут открыто говорить о том, с чем сталкивались.

Напомним, обвинения против Вайнштейна начали появляться в октябре 2017 года, когда издание The New York Times впервые сообщило об инцидентах.

С тех пор по меньшей мере 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, в том числе известные актрисы Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек.

Скандал вокруг продюсера породил движение #MeToo против сексуального насилия и домогательств.

В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о преступлениях сексуального характера.