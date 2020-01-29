Жетоны в метрополитене Киева будут действительны до 31 марта, после чего их полностью заменит электронный билет.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”.

Так, согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации о переходе на е-билет, предполагается, что жетоны будут работать до 31 марта. С 1 апреля разовый проход будет по QR-билетами.

Кроме этого, все записанные поездки на зеленые карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года. После этой даты они также перестанут действовать.

Напомним, ранее в КГГА объявили, что 31 октября город официально перейдет на электронный билет. Сообщалось, что оплатить проезд можно будет разовыми билетами с QR-кодами и Kyiv Smart Card. Последняя, в отличие от “зеленой карты” метро, стоит 50 гривен и эта стоимость не возвращается.