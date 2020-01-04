В городе Каховка (Херсонская область) проходят акции протеста под зданием полиции из-за резонансного убийства местного жителя. Люди подозревают правоохранителей в сокрытии следов преступления.

Согласно данным полиции Херсонской области, утром 1 января в Каховке 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в живот другому 26-летнему местному жителю.

От полученных огнестрельных ранений потерпевший через два дня умер. Злоумышленник был задержан.

Полиция изначально квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Вчера, 3 января, в Каховском суде состоялось заседание по избранию задержанному меры пресечения. Судья постановил арестовать подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

В связи со смертью потерпевшего преступление было переквалифицировано на ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство”.

Также установлено, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. В пресс-службе заверили, что в отношении полицейского назначено проведение служебного расследования.

Он отстранен от исполнения служебных обязанностей, а Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст.365 (Превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

“Происшествие получило резонанс, в связи с чем было принято решение о проведении досудебного расследования следственным управлением. Сейчас назначено проведение ряда необходимых исследований и экспертиз. Расследование данного преступления находится на контроле руководства областной полиции”, – отмечается в сообщении.

Согласно данным информационного ресурса “Мост”, погибшего Владимира Чебукина расстрелял гражданский муж его бывшей жены. Все началось со словесной перепалки в первый день нового года из-за того, кто будет воспитывать ребенка женщины. Отчим захотел забрать сына у его родного отца.

Родственники убитого подозревают, что стрелков было несколько. В тот момент в доме как раз праздновала компания друзей отчима. Выстрелы якобы были осуществлены из трех видов оружия.

Родственники погибшего не верят заявлениям полиции и считают, что к убийству может быть причастен и правоохранитель. По их мнению, полиция могла скрыть некоторые детали преступления.

“Реаниматолог вышел и сказал, что там железные шары из автомата. И вообще сказал, что там было три вида, три разных оружия”, – сообщила мать погибшего мужчины Елена Чебукина.

Полиция же говорит только об одном виде оружия.

Убийство приобрело резонанс среди местных жителей. После того, как появилась информация о попытках со стороны полиции скрыть некоторые детали преступления, в Каховке начались массовые акции протеста. Люди принесли под здание местной полиции шины и подожгли их.

Также они прогнали с площади перед райотделом силовиков, которых экстренно привезли из Херсона.

Здание полиции забрасывали пиротехникой и дымовыми шашками. На месте находились пожарные, которые тушили пиротехнику и покрышки.

Тем временем родственники погибшего ищут хороших адвокатов, так как на месте с ними сотрудничать отказываются.