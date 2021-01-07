Протестующая, которая получила огнестрельное ранение внутри здания Капитолия после его захвата, умерла.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Как сообщалось, во время массовых беспорядков и захвата здания Капитолия в Вашингтоне пострадали несколько правоохранителей, по меньшей мере одна из протестующих получила огнестрельное ранение. Впоследствии полицейские сообщили, что раненая женщина умерла. Ее имя пока не установлено. Полиция не предоставляет информации о том, кто в нее стрелял. Начальник столичного управления полиции Роберт Конти заявил ранее, что она была “гражданским лицом” и его офицеры вели расследование. Видео, размещенное в Twitter, демонстрирует момент, когда женщина была застрелена. Можно увидеть, как протестующая пыталась попасть в лобби спикера через сломанные двери. Был слышен громкий хлопок и женщина упала на пол.

Slow motion of Capitol shooting where woman was killed. She was climbing up a broken door at the Speaker's Lobby prior to being shot. pic.twitter.com/9sVM2ShY4N — 🇸🇪 Love Loving 🇸🇪 (@BigDumbSwede) January 6, 2021

После того как она упала, рядом с ней стоял человек в шлеме с винтовкой военного образца, и были слышны крики. Мужчина в костюме подошел к женщине и присел рядом с ней.

Holy Shit! here is the video of cops shooting and what looks like killing a Trump-supporting woman inside of the capitol #WashingtonDC pic.twitter.com/wVjg7g1mav — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) January 6, 2021

Что происходит в Вашингтоне?

Как известно, в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен был подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовал на заседании вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

Накануне Пенс подвергался давлению со стороны Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом.

Перед заседанием Конгресса в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание. Заседание Конгресса было прекращено, законодателей эвакуировали.

Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена на выборах президента, бродили по залам, фотографировались и похищали вещи “на память”.

В соцсетях выяснили, что атаку на Капитолий возглавил Джейк Анджели, сторонник теории заговора QAnon.

Из-за агрессивных протестов и захвата Капитолия в Вашингтоне ввели комендантский час.

Трамп поручил Национальной гвардии и другим федеральным службам защиты оказать помощь в реагировании на мятежников в Капитолии США.