Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Отмечается, что Силы специальных операций – это самая молодая и самая современная составляющая Вооруженных сил Украины. Поэтому с 2016 года женщины пытались пройти отбор на квалификационный курс ССО, однако к успеху эти попытки не приводили.

“До сегодняшнего дня вызов преодолеть изнурительный двухнедельный отбор становился непреодолимым, но разве что для мышц … Этот пример женской непокорности окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов “освоить все стихии, стать острием каждой из них”, – говорится в сообщении.