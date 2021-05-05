Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Новоспеченій мамі на ім’я Халіма Сіссе 25 років.
Діти з’явилися на світ шляхом кесаревого розтину в марокканській клініці, куди вона була переведена за указом влади.
Згідно з результатами УЗД, очікувалося, що жінка народить сім дітей.
“Новонароджені (п’ять дівчаток і чотири хлопчики) і мати почуваються добре”, – заявила міністр охорони здоров’я Малі Фанта Сиби.
Багатоплідність зустрічаються вкрай рідко. Медичні ускладнення при багатоплідних пологах такого роду часто означають, що деякі з дітей не досягають повного терміну розвитку.
- Оскароносна акторка Емма Стоун вперше стала мамою. Щаслива подія у житті знаменитості сталася ще 13 березня.