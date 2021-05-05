У вівторок малійська жінка народила дев'ять немовлят - п'ять дівчаток і чотири хлопчика.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Новоспеченій мамі на ім’я Халіма Сіссе 25 років.

Діти з’явилися на світ шляхом кесаревого розтину в марокканській клініці, куди вона була переведена за указом влади.

Згідно з результатами УЗД, очікувалося, що жінка народить сім дітей.

“Новонароджені (п’ять дівчаток і чотири хлопчики) і мати почуваються добре”, – заявила міністр охорони здоров’я Малі Фанта Сиби.

Багатоплідність зустрічаються вкрай рідко. Медичні ускладнення при багатоплідних пологах такого роду часто означають, що деякі з дітей не досягають повного терміну розвитку.