В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии 71-летней женщины с Радомышля с подтвержденным инфицированием коронавирусом.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения “Коронавирус_Инфо”.

В частности, у женщины, у которой 12 марта был зафиксирован лабораторно подтвержденный случай COVID-19, диагностирована пневмония.

Отмечается, что утром у пациентки начал падать уровень кислорода в крови. Врачи приняли решение подключить ее к аппарату искусственного дыхания. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

При этом, в Радомышль направили инфекциониста, анестезиолога и пульмонолога.

В Минздраве также отметили, что близкие родственники инфицированной женщины, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей. Определение и работа с контактными лицами продолжается.

“Минздрав Украины отмечает, уязвимой группой для заражения коронавирусом являются старики и люди с хроническими болезнями и слабым иммунитетом – они более склонны к развитию тяжелых заболеваний”, – резюмировали в пресс-службе.