Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения “Коронавирус_Инфо”.
В частности, у женщины, у которой 12 марта был зафиксирован лабораторно подтвержденный случай COVID-19, диагностирована пневмония.
Отмечается, что утром у пациентки начал падать уровень кислорода в крови. Врачи приняли решение подключить ее к аппарату искусственного дыхания. Сейчас она находится в стабильном состоянии.
При этом, в Радомышль направили инфекциониста, анестезиолога и пульмонолога.
В Минздраве также отметили, что близкие родственники инфицированной женщины, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей. Определение и работа с контактными лицами продолжается.
“Минздрав Украины отмечает, уязвимой группой для заражения коронавирусом являются старики и люди с хроническими болезнями и слабым иммунитетом – они более склонны к развитию тяжелых заболеваний”, – резюмировали в пресс-службе.
- Ранее сообщалось, что пациентка с коронавирусом из Житомирской области, у которой 12 марта обнаружили коронавирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.