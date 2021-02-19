Об этом заявил доктор Рауль Пино, директор департамента здравоохранения штата Флорида в округе Ориндж, сообщает The Washington Post.
По словам Пино, женщины 44 и 34 лет надели шляпы, перчатки и очки, чтобы замаскироваться под 65 лет – возраст, который является приоритетным для вакцинации против коронавируса.
При этом неизвестно, как женщины получили первую дозу вакцины, так как, по словам Пино, у них были действующие карты вакцинации.
Рассекретить “старушек” удалось, когда сотрудники заметили несоответствие с датами их рождения, указанными в водительских правах и в картах вакцинации. Вторую прививку они так и не получили.
В результате инцидента предъявлять обвинения женщинам не стали, вместо этого им вынесли предупреждения.
Пино добавил, что это не первый случай, когда люди пытались с помощью обмана пройти вакцинацию.
На данный момент округ Ориндж вакцинировал более 200 000 человек.
- В США в штате Орегон работники общественного здравоохранения возвращались с места вакцинации против коронавируса и застряли в пробке, вызванной снежной бурей. Для спасения вакцины они сделали прививки водителям на трассе.