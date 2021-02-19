Во Флориде две женщины, которые переоделись в бабушек, были пойманы при попытке пройти вакцинацию против COVID-19.

Об этом заявил доктор Рауль Пино, директор департамента здравоохранения штата Флорида в округе Ориндж, сообщает The Washington Post.

По словам Пино, женщины 44 и 34 лет надели шляпы, перчатки и очки, чтобы замаскироваться под 65 лет – возраст, который является приоритетным для вакцинации против коронавируса.

При этом неизвестно, как женщины получили первую дозу вакцины, так как, по словам Пино, у них были действующие карты вакцинации.

Рассекретить “старушек” удалось, когда сотрудники заметили несоответствие с датами их рождения, указанными в водительских правах и в картах вакцинации. Вторую прививку они так и не получили.

В результате инцидента предъявлять обвинения женщинам не стали, вместо этого им вынесли предупреждения.

Пино добавил, что это не первый случай, когда люди пытались с помощью обмана пройти вакцинацию.

На данный момент округ Ориндж вакцинировал более 200 000 человек.