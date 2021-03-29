Ключевой темой конгресса в этом году стали стратегии развития женского предпринимательства. 20 бизнесвумен, СЕО, лидеров в своих отраслях поделились опытом масштабирования бизнеса и ведения переговоров, лидерскими навыками и кейсами построения сильной команды.
Открыла SHE Congress руководительница HR-департамента в компании по бизнес-разведке YouControl Анна Клименко. Она поделилась результатами исследования YouControl о женском предпринимательстве, рассказала, почему рисковых женщин мало среди основательниц крупного бизнеса и как снизить восприятие риска.
По результатам исследования YouControl, из ТОП-330 компаний по выручке в 2019 году только у 3% из них единственным бенефициаром является женщина. Среди сфер, в которых обладательницы бизнеса женщины, торговля молочными продуктами, яйцами, зерном, кормами, торговля в неспециализированных магазинах, распределение электроэнергии, торговля жидким, твердым, газообразным топливом.
Больше всего женщины рискуют там, где не ощущают риска, — в социальной сфере. 70% женщин на руководящих должностях в сфере образования.
Генеральный директор AB&D Group, магистр философии Кембриджского университета, переговорщик и дипломат Юлия Осмоловская поделилась инструментами успешных бизнес-переговоров, а также рассказала о правилах подготовки к переговорам. Она выделила типичные ошибки женщины-переговорщика: отсутствие подготовки к переговорам, пассивность, убеждение эмоциями вместо логики, демонстрация эмоций. Также она рассказала о разнице мужчин и женщин в ведении переговоров:
Иногда женщины могут принимать заведомо невыгодные для себя решения, чтобы не портить отношения.
“Негативный опыт — тоже опыт”, — СЕО & co-founder Better Me Виктория Репа рассказала, как создать международный IТ-продукт и извлекать уроки из негативного опыта. За четыре года у приложения 90 млн пользователей по всему миру. Основной рынок — США.
Среди принципов Better Me, которые помогли стать успешной международной IT-компанией: никаких сомнений и страхов, преобладание скорости над эффективностью, люди — в приоритете, принятие неизбежности перемен и отсутствие страха перед ошибками, ведь негативный опыт — тоже опыт.
В IT-индустрии только 11% руководителей женщины. Одна из причин — женская неуверенность в своих силах. Мы часто говорим себе “Я еще не готова”, “Я должна еще получить навыки”, а мужчины разбираются по ходу.
О лидерстве как движущей силе бизнеса, лидерском интеллекте и о том, как построить сильную команду, рассказала глава правления «Империал Тобакко Продакшн Украина» Галина Воробьева.
Исследования показали, что мужчин чаще выбирали на руководящие позиции потому, что они были более уверены в себе и своих силах, и эта личностная черта проявлялась в их манере вести переговоры и принимать решения.
Она поделилась составляющими лидерского интеллекта:
- эмоциональный интеллект — умение распознавать свои и чужие эмоции и управлять ими;
- гибкость и стратегическое мышление;
- ответственность и принятие решений;
- постоянное желание учиться новому, чтобы вдохновлять своих лидеров;
- желание развивать свою команду;
- готовность всегда ориентироваться на тренды и на клиента, быть готовым меняться ради этого.
О развитии cashless-экономики рассказала СEO fintech-компании LeoGaming и руководитель международной платежной системы LEO Алена Дегрик Шевцова. Она поделилась статистикой, рассказав, что в 2020 году безналичные операции по картам выросли на 5,5%, а количество токенизированных карт в Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay — на 77%.
Украина на 10-м месте в мире по количеству пользователей Apple Pay.
Как бизнесу быть готовым к будущему? Внедрять модели оплаты, которые упрощают платежную цепочку, быть mobile-first и увеличивать лояльность: подписка — один из самых перспективных форматов продажи дополнительных услуг.
“Женщины более успешны в развитии бизнеса, так как большую часть дохода вкладывают в свой бизнес, принимают решения более ответственно, они мультизадачны и коммуникабельны” , — уверена директор по коммуникациям, КСО и вовлеченности UKRSIBBANK BNP Paribas Group Янина Ольховская. Также она поделилась проблемами, с которыми сталкиваются женщины в развитии бизнеса:
- 56% женщин чувствуют недостаток знаний в менеджменте, налогообложении, маркетинге и других специфических отраслях;
- 52% не уверены в собственных силах и боятся рисковать;
- 42% не хватает инвестиций.
Также Янина представила участницам программу UKRSIBBANK BNP Paribas Group “Женщины в бизнесе”, которая в 2020 году вошла в первый отчет Глобального договора ООН в рамках достижения 17 Целей сталого развития. Янина уверена:
Женское предпринимательство — невероятная сила в построении экономики.
Старший национальный лидер, бьюти-эксперт Mary Kay Ukraine Елена Кривченкова поделилась с участницами онлайн-трансляции принципами успеха в бизнесе. Она уверена, что успех приходит к тем, кто занимается любимым делом.
Деньги дают вдохновение для дальнейших действий, но со временем вы понимаете, что успех — это не то, что ты сделал для себя, а то, что ты сделал для других.
Среди других принципов:
- Миссия — это гораздо больше, чем заработать определенную сумму.
- Не зависайте в обучении. Получили информацию — тут же применяйте.
- У вас должно быть представление, куда вы идете. И вокруг вашей цели появится команда единомышленников. Команда — это синергия.
- План, и не один, потому что мир постоянно меняется, и у вас должно быть решение, как действовать иначе.
- Настойчивость.
- Окружение.
- Вдохновение.
- Мотивация.
- Интерес.
О том, как предпринимательницам мыслить масштабно и выходить на глобальный рынок, в формате панельной дискуссии на SHE Congress 2021: Break the rules обсудили:
- основательница украинского бренда Ozerianko Bags Дарья Озерянко;
- CEO Kacho Group, соосновательница бренда Kachorovska Алина Качоровская;
- основательница, СЕО Indposhiv Bespoke House Катерина Возианова;
- основательница Borodina Antonina Антонина Бородина.
Модератором дискуссии стала директор Офиса по продвижению экспорта Украины Татьяна Миськова. Участницы обсудили, чем руководствовались при выходе на международный рынок, и пришли к выводу: чтобы быть успешным на глобальном рынке, нужно научиться работать внутри своей страны.
Теле- и радиоведущая Надежда Матвеева рассказала о публичности как неотъемлемой части успеха и о том, как правильно пользоваться этим инструментом. Она уверена: бизнес-леди, руководительница компании должна обязательно подумать о том, как она будет создавать личный бренд и к кому обратиться за помощью.
Входите в публичность с удовольствием, но важно соизмерять свою реальную жизнь с тем, что вы транслируете. Создавая образ, ориентируйтесь на то, что выгодно и вам, и миру.
В завершение конгресса представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Вероника Цепкало поделилась своей историей, участием в белорусской революции и обстоятельствами, которые позволяют женщине проявить себя как лидеру и повести за собой людей.
Идти вперед и не сдаваться мне дают силы все женщины Беларуси. Когда мы вместе — это сила, а когда женщины солидарны — это суперсила.
Организаторы — бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и дайджест деловой женщины WoMo — благодарят партнеров мероприятия:
- генерального партнера fintech-компанию LeoGaming;
- главного партнера UKRSIBBANK BNP Paribas Group;
- главного партнера Mary Kay: топ-бренд в сфере красоты;
- HR-партнера Robota.ua;
- принимающего партнера “Гольф Центр Киев”;
- технического партнера “Экспомедиа”;
- Эдинбургскую бизнес-школу;
- компанию Moneyveo;
- “Арт Приз”;
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строительного партнера «Интергал-Буд» c проектами INTERGAL CITY и CITY HUB;
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партнера AB InBev Efes Украина;
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партнера Latinium.
А также медиапартнеров:
- “5 канал”;
- “Апостроф ТВ”;
- Marie Claire Ukraine;
- портал “Буквы”;
- ADV EXPERT
- 1+1 media;
- портал “Лига 360”.