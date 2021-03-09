В Мехико на марше по случаю Международного женского дня произошли стычки между участниками акции и полицией.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Стычки произошли на главной площади столицы, Зокало.

Протестующие призывали правительство обратить внимание на плохую репутацию страны из-за убийств женщин, часто называемых фемицидом, и гендерным насилием.

По данным правительства, в 2020 году жертвами фемицида стали не менее 939 женщин.

Тысячи женщин, некоторые со своими дочерьми, пришли на марш в мексиканской столице.

Одна девушка несла плакат с надписью: “Меня не убивали, но я живу в страхе”.

Фото: REUTERS

В какой-то момент некоторым участникам удалось снести часть большого металлического ограждения вокруг Национальной площади. Ограждение установили перед маршем.

Офицерам полиции пришлось использовать свои щиты, чтобы не допустить протестующих на территорию National Plaza. Местная газета El Universal сообщила, что демонстранты подожгли щиты некоторых полицейских.

Полиция применила слезоточивый газ и дубинки, чтобы разогнать толпу.

По данным местных СМИ, по меньшей мере 15 офицеров и четыре представителя общественности были ранены.

Сообщается, что полиция задерживала и журналистов.

Стычки между борцами за права женщин и полицией становятся все более частыми в Мехико, поскольку активисты говорят, что это единственный способ, которым правительство обратит на них внимание.

Также активисты обвинили президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в игнорировании проблемы насилия в отношении женщин. В прошлом году Лопес Обрадор заявил, что критики его администрации “манипулировали” вопросом убийств женщин.