Парень поделился фотографией в Facebook.

На фото море и небо в тот момент были одного оттенка, поэтому те, кто видел корабль, сомневались в реальности происходящего. Создавалось впечатление, как будто судно плывет по небу, среди едва заметных облаков.

“Когда я только увидел корабль, мне пришлось несколько раз присмотреться к нему внимательнее, потому что мне казалось, что он действительно парит в воздухе. Чуть позже я все же понял: это оптическая иллюзия, и совершенно невероятная”, — рассказал Коллин.