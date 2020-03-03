Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
Так, на линию “102” поступило сообщение из Тернополя о том, что его знакомый контактировал с гражданами из Китая и теперь с температурой находится дома, подвергая опасности соседей.
Однако когда полиция приехала по указанному адресу, дверь им никто не открыл. На следующий день они разыскали владельца квартиры, но тот отрицал, что звонил в полицию. Когда ему показали номер, с которого на линию “102” поступило сообщение, мужчина сказал, что это номер его кума — он живет в том же доме, но в другой квартире.
41-летний кум признался, что это он вызвал помощь, иначе скорая отказывалась приезжать к нему.
“Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил на 103. Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил в скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали”, — рассказал он.
За этот поступок мужчина понесет административную ответственность, на него составили протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Мужчине грозит от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 грн).
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