Житель Тернополя сообщил о заражении знакомого коронавирусом, чтобы заставить приехать к нему скорую помощь. За этот поступок мужчина понесет административную ответственность, на него составили протокол за заведомо ложный вызов специальных служб.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Так, на линию “102” поступило сообщение из Тернополя о том, что его знакомый контактировал с гражданами из Китая и теперь с температурой находится дома, подвергая опасности соседей.

Однако когда полиция приехала по указанному адресу, дверь им никто не открыл. На следующий день они разыскали владельца квартиры, но тот отрицал, что звонил в полицию. Когда ему показали номер, с которого на линию “102” поступило сообщение, мужчина сказал, что это номер его кума — он живет в том же доме, но в другой квартире.

41-летний кум признался, что это он вызвал помощь, иначе скорая отказывалась приезжать к нему.

“Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил на 103. Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил в скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали”, — рассказал он.

<noscript><iframe title="Тернополянин, не дочекавшись приїзду швидкої, підняв на ноги спецслужби" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/FlTxd8CTfvQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

За этот поступок мужчина понесет административную ответственность, на него составили протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Мужчине грозит от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 грн).