28-летнего жителя Винницы приговорили к пяти годам лишения свободы за жестокое избиение собаки, в результате которого животное скончалось.

Соответствующее решение вынес Винницкий городской суд.

“Винницкий городской суд… признал виновным 28-летнего винничанина, который в марте 2019 года на школьном спортивном стадионе в городе Винница ударил ногой собаку на глазах у 80-летнего хозяина. От удара животное погибло”, – говорится в сообщении.

Обвиняемый свою вину не признал. Прокуратура просила суд назначить мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Суд проанализировал показания обвиняемого, потерпевшего, трех свидетелей, исследовал письменные доказательства и видеозаписи из следственного эксперимента. В результате мужчина был проговорен к 5 годам тюрьмы (по ч.3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины).

Также суд применил к нему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до вступления приговора в законную силу.

Как сообщает местное издание “20 минут”, инцидент произошел в марте 2019 года. Пенсионер гулял со своим 14-летним псом Бимом на территории школы № 33. К нему вдруг подошел мужчина со своей бойцовской собакой (без намордника) и нанес Биму несколько ударов в живот. По дороге в ветеринарную клинику пес скончался.

Сам злоумышленник утверждал, что собаки “сцепились между собой”, и он якобы “оттолкнул” Бима.

Погибший пес. Фото: vn.20minut.ua

Как известно, в украинском законодательстве с 2017 года существенно повышена ответственность за жестокое обращение с животными. В частности, ст. 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за жестокое обращение с животными в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.