В Закарпатской области задержали местного жителя, который во время конфликта в развлекательном заведении облил бензином иностранца и поджег его.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

“Сегодня, 8 января, около 5 утра, Иршавские правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационное отделение с ожогами лица и рук доставлен гражданин Латвии. Как выяснили правоохранители, травмы 25-летний житель города Рига получил в диско-баре в селе Долгое. К тому времени иностранец гостил у родственников, местных жителей”, – говорится в сообщении.

В местном баре между иностранцем и 23-летним жителем села возник конфликт, после чего украинец облил латвийца из бутылки с жидкостью, предположительно, бензином, поджег и убежал.

“В результате пострадавший получил телесные повреждения обеих рук, ожоги туловища, лица и дыхательных путей. Сейчас латвиец находится в реанимационном отделении Иршавской районной больницы”, – добавили правоохранители.

Подозреваемого в совершении преступления правоохранители задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела, причины конфликта и опрашивают свидетелей.