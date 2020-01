Об этом сообщает издание The Telegraph.

Так, в среду, 22 января, температура в штате опустилась до рекордно низкого уровня: от -1 до +4 градусов по Цельсию. Это нечастое явление для обычно теплой Флориды, где даже зимой температура редко опускается ниже примерно 18°C.

Игуаны были завезены во Флориду путешественниками из Центральной и Южной Америки в 1960-х годах. Изначальный ареал обитания этих животных – юг Бразилии, Мексика и Парагвай.

Игуаны плохо переносят низкие температуры и впадают в оцепенение (спячку). Их метаболизм замедляется, но они дышат, даже когда кажутся неживыми.

В связи с этим метеорологи предупредили жителей Флориды, что ящерицы оцепенеют от холода и начнут падать с деревьев.

“Обычно мы такого не прогнозируем, но не удивляйтесь, если игуаны вечером попадают с деревьев” – сообщила Метеорологическая служба Майами в Twitter.

Стоит отметить, что взрослые самцы игуаны могут достигать 1,5 метров в длину и весить до 9 килограмм. Хоть эти животные сейчас являются обычным явлением во Флориде, экологи считают, что этот вид угрожает естественному биологическому разнообразию штата. Игуан часто “обвиняют” в том, что они наносят вред популяциям бабочек и улиток, а также роют норы, которые наносят ущерб местной инфраструктуре.

Тем временем жители Флориды начали публиковать фотографии и видеозаписи оцепеневших игуан, которые падают с деревьев. Пользователи Сети призывают согревать животных, пока температура не вырастет.

При этом местные власти не поощряют подобные инициативы, поскольку известно, что игуаны могут нападать на людей.

Those iguanas you see everywhere will eventually wake up and scurry off. Here’s one outside our Broward Bureau doing just that: pic.twitter.com/UKV6BtWuhU — Frank Guzman (@fguzmanon7) January 22, 2020

South Florida is waking up to cold temperatures and iguanas falling from the sky. Might as well make him comfy with blankie and hat while he thaws out. #FloridaWinter #iguana pic.twitter.com/1w1cgtZ8vx — Lori Bale (@loribale) January 22, 2020

Wait for it… wait for it… it was literally raining iguanas in South Florida this morning due to the cold weather. And no, we did NOT shake the tree. https://t.co/Nrn56ivtBV pic.twitter.com/xcUxv0LHRd — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) January 22, 2020

Yesterday, there was news no one believed…iguanas falling out of the sky due to cold temperatures. Here is a video sent by my friends at Redline Iguana Removal. #iguanas #FloridaWinter pic.twitter.com/8FUy2bVvpR — Elina Shirazi (@elinashirazi) January 22, 2020