Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Пострадавших в результате взрыва многоэтажки переселили в школу-интернат, которая расположена по адресу Харьковское шоссе, 121.
Заведение готово принять до 80 человек. Количество людей, которое уже переселилось, пока неизвестно. Пострадавшие постоянно прибывают и заселяются в двух-, трех- и четырехместные комнаты.
Интернат оборудован душевыми кабинками, также есть общая кухня и много спальных мест.
Пострадавшим уже помогают и волонтеры. Они привезли продукты и средства первой необходимости.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.
- 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Сначала сообщили о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех– еще одно жителя дома госпитализировали.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами могут находиться от двух до шести человек.