Пострадавших жителей многоэтажки на Позняках в Киеве, где в воскресенье, 21 июня, произошел мощный взрыв, отселили в школу-интернат.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Пострадавших в результате взрыва многоэтажки переселили в школу-интернат, которая расположена по адресу Харьковское шоссе, 121.

Заведение готово принять до 80 человек. Количество людей, которое уже переселилось, пока неизвестно. Пострадавшие постоянно прибывают и заселяются в двух-, трех- и четырехместные комнаты.

Интернат оборудован душевыми кабинками, также есть общая кухня и много спальных мест.

Пострадавшим уже помогают и волонтеры. Они привезли продукты и средства первой необходимости.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.