Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
“Если вам известны случаи, когда граждане, которые вернулись из других стран или другого населенного пункта, где наблюдается распространение COVID-19 и умышленно избегают соответствующие меры самоизоляции просим сообщить”, – говорится в сообщении.
Также информировать о нарушении карантина предлагают на “горячую линию” городского совета.
- 25 марта в Украине подтверждено 32 новых случая COVID-19. Общее количество случаев достигло 145, 5 пациентов погибли.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.