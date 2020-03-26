Власти Тернополя просят местных жителей информировать их о случаях, когда граждане, прибывшие из стран, в которых распространен COVID-19, пренебрегают правилами самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

“Если вам известны случаи, когда граждане, которые вернулись из других стран или другого населенного пункта, где наблюдается распространение COVID-19 и умышленно избегают соответствующие меры самоизоляции просим сообщить”, – говорится в сообщении.

Также информировать о нарушении карантина предлагают на “горячую линию” городского совета.