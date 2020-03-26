В связи с объявлением карантина из-за коронавируса, некоторые граждане Индии могут остаться без еды уже спустя несколько дней. Как правило, это те, кто работал с ежедневной оплатой труда.

Об этом говорится в материале Викаса Пандея для ВВС.

Из-за вспышки коронавируса в стране, граждан попросили оставаться в своих домах и не выходить на улицу.

Один из способов заработка в стране – занятость через «рынок труда» в городе Ноида. Ежедневно сюда приходят сотни мужчин, чтобы найти работу на один день. Как правило, это занятость в сфере строительства.

Таким образом за день можно заработать около 8 долларов. На эту сумму рабочий должен прокормить свою семью. Учитывая, что это небольшие деньги для реалий Индии, как правило рабочие не могут откладывать, а живут одним днем, обеспечивая свои семьи едой и жизненно необходимыми вещами.

“Я знаю о рисках коронавируса, но не могу видеть, как голодают мои дети”, – рассказал один из мужчин, который традиционно пришел искать работу на “рынок труда”, несмотря на введение карантина.

В аналогичной ситуации оказался не он один. Таких мужчин, кормящих свои семьи, в Индии миллионы. На протяжении трех недель у них не будет работы и оплаты из-за введенного карантина, а значит их семьи начнут голодать уже спустя несколько дней.

На сегодняшний день в Индии свыше 500 случаев заражения коронавируса. 10 людей умерли вследствие заражения.

В некоторых регионах власти пообещали местным жителям помочь финансово и передать деньги работникам, получающих оплату за день.

Но такое заявление ничего не значит для большинства таких индийских рабочих. Около 90 % рабочей силы Индии работают в тени, а значит не могут получить помощь от государства. Они теперь лишены не только помощи из-за карантина, но также обычных больничных, отпускных, страховых выплат и так далее.

Частично помочь таким людям можно посредством обещания бывшего главного министра штата Утар-Прадеш Ахилеша Ядау. К примеру, он предлагает организовать выездные кухни и отвозить еду таким людям.

Также он предлагает раздавать нуждающимся рис, муку и наличные деньги. Он считает, что если у населения будет еда, то жители конкретных штатов не будут ездить в другие в поиске пропитания, а значит и не будут распространять коронавирус.