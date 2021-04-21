Про це повідомляє агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Йосіхіде Суґа в суботу провів переговори з генеральним директором Pfizer Inc, щоб отримати більше доз вакцини. Якщо ці дози доставлять, то до вересня щепленнями будуть забезпечені всі жителі Японії. Проте це набагато пізніше запланованого початку Олімпійських ігор у Токіо.

Відзначається, що тільки в квітні почали вакцинувати літнє населення країни. Експерти заявляють, що з такими темпами кампанія по вакцинації може затягнутися до зими або навіть більше.

Ще не відомо, скільки людей їздило в інші країни робити щеплення, але це “гаряча тема” в соціальних мережах і в ділових колах.

“Я чув, що деякі керівники їдуть до своїх країн за щепленнями”, – сказав Майкл Мрокзек, президент Європейського ділового ради в Японії.

Житель Токіо, співзасновник рекламного агентства Марк Весселінг в цьому місяці вилетів до Сінгапуру, де у його компанії є офіс. У Сінгапурі від зробив щеплення, щоб потім відвідати своїх батьків в Нідерландах.

За даними агентства Reuters, в Японії вакциновано близько 1% населення, у порівнянні з 2,9% в Південній Кореї, і не менше 40% в США і Великобританії.

Зараз Японія забороняє в’їзд туристам в країну, і для жителів також досить нелегко зробити щеплення за кордоном і повернутися. Адже для всіх, хто в’їжджає в країну, діє двотижневий карантин.

При цьому експерти в області охорони здоров’я Японії кажуть, що пандемія COVID-19 вступила в четверту хвилю.