Жители округа Лос-Анджелес смогут загрузить цифровую справку о вакцинации против COVID-19 в Apple Wallet. Кроме того, пациентам будут отправлять уведомления о о второй вакцинации.

Об этом пишет издание AppleInsider.

Стартап в области здравоохранения под названием Healthvana направлен на оцифровку данных о вакцинах, чтобы люди могли доказать, что они были полностью вакцинированы.

Виртуальную справку можно будет предъявлять в аэропортах, школах, университетах, на работе.

Healthvana — это сервис, который позволяет загружать и верифицировать результаты анализов, чтобы хранить их на смартфоне.