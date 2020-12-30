Об этом пишет издание AppleInsider.
Стартап в области здравоохранения под названием Healthvana направлен на оцифровку данных о вакцинах, чтобы люди могли доказать, что они были полностью вакцинированы.
Виртуальную справку можно будет предъявлять в аэропортах, школах, университетах, на работе.
Healthvana — это сервис, который позволяет загружать и верифицировать результаты анализов, чтобы хранить их на смартфоне.
- Американская компания Apple во вторник, 6 августа 2019 года, начала выпускать свои виртуальные кредитные карты Apple Card, которые были разработаны совместно с банком Goldman Sachs.