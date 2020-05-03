В городе Нью-Йорк, где от COVID-19 погибли почти 18,5 тысяч человек, местные жители массово выходят загорать на улице, вопреки карантину.

Соответствующее видео опубликовало издание Bloomberg.

На ролике, снятом в субботу, 2 мая, видно, как десятки жителей Нью-Йорк принимают солнечные ванны, расположившись на зеленой лужайке парка.

При этом большая часть отдыхающих находятся в парке без масок, некоторые не соблюдают правила социального дистанцирования.

New York City Residents Enjoy Sun Despite Continuing Covid-19 LockDown People across New York City came out to soak up the sun amid the #coronavirus lockdown on Saturday.@NYGovCuomo said he has ordered police to enforce social distancing even as the state’s severe #Covid19 outbreak recedes. More @business: https://trib.al/5hS29IT Gepostet von Bloomberg QuickTake am Sonntag, 3. Mai 2020

Стоит отметить, что штат Нью-Йорк — один из наиболее пострадавших от COVID-19 регионов США. Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в штате превысило 260 тысяч. Число погибших — порядка 18,5 тысяч. А массовое тестирование в конце апреля показало наличие антител к коронавирусу COVID-19 у каждого пятого жителя.

Несмотря на то, что эпидемия идет на спад и некоторые штаты планируют начать смягчение карантинных мер уже 4 мая, губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо приказал полиции обеспечить соблюдение социального дистанцирования и массовое ношение масок.

“Я сказал правоохранительным органам по всему штату: исполнить распоряжение о маске”, — сказал он.