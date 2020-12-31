Жители Новой Зеландии уже встретили Новый 2021-й год.

Трансляция этого момента осуществлялась на YouTube-каналах Еuronews и The Telegraph.

Новый год пришел в Новую Зеландию примерно в 13:00 по киевскому времени.

По этому случаю в городе Окленд организовали впечатляющий фейерверк и световое шоу.

На берегах гавани в Окленде собрались местные жители, которые с восторгом отсчитывали секунды до наступления Нового года и радовались шоу фейерверков.

Стоит отметить, что первыми на планете встретили Новый год жители островного государства Кирибати, что в Тихом океане. Он наступил там в 12:00 по киевскому времени.

Через 15 минут к празднованию Нового года подключился остров Чатем (Новая Зеландия). Он удален от основных островов Новой Зеландии и находится в специальном часовом поясе.