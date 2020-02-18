Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что в случае, если во время выборов на Донбассе будут избраны боевики, ответственность за это ляжет на местных жителей.

Соответствующее заявление Пристайко сделал в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По словам министра, власть осознает вероятность того, что в случае проведения выборов на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области могут быть избраны представители незаконных вооруженных формирований РФ, занимавшие руководящие должности в “органах власти” группировок “ЛНР” и “ДНР”.

Пристайко подчеркнул, что правительство не может назначить представителей местного самоуправления на Донбассе, поскольку их должно избрать местное население. Именно местные жители, по словам министра, будут нести ответственность, если боевики будут избраны на руководящие должности.

“Мы хотим легализировать тех людей, которых выберут на локальном уровне. Люди, которые их выберут, должны знать, что они несут теперь ответственность, что в их районе будет новый голова. Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные. Но это путь демократического государства, который мы избрали. Люди сами должны выбрать и нести ответственность за выбранных ними людей”, — заявил глава МИД.

На видео с 15:55 минут