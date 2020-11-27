Менее половины шведов остаются уверены в правильности выбранной правительством страны стратегии борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об это свидетельствуют результаты опроса DN/Ipsos, которые приводит агентство Bloomberg.

Так, 82% шведов либо “в некоторой степени”, либо “очень обеспокоены” тем, сможет ли их система здравоохранения справиться с нагрузкой в условиях эпидемии COVID-19.

Кроме того, наблюдается рост количества разочарованных в выбранной национальной стратегии борьбы с COVID-19.

Так, уверенность в способности власти бороться с коронавирусом упала до 42% (в октябре уверенность выражали 55% респондентов). Между тем 44% шведов опасаются, что власть делает недостаточно для борьбы с коронавирусом (в октябре таких было 31%).

“Совершенно очевидно, что рост количества случаев инфицирования в сочетании с мерами, которые принимает власть, вызвали резкое беспокойство”, – заявил аналитик Ipsos Никлас Каллебринг.

Как известно, власти Швеции, в отличие от других стран, отказались от введения жесткого локдауна (общенационального карантина) из-за эпидемии коронавируса. Вместо тотальной блокировки власти Швеции стремилась развить “коллективный иммунитет”.

Летом действительно наблюдался спад количества заражений COVID-19 в Швеции. Однако осенью количество случаев заболевания в стране стало расти.

По состоянию на четверг в Швеции были заняты более 70% коек в отделениях интенсивной терапии, в том числе пациентами с COVID-19.

В течение последней недели в Швеции регистрировалось в среднем около 4700 новых случаев заболевания COVID-19 в день.

В Агентстве общественного здравоохранения Швеции ожидают пик заболеваемости в следующем месяце (согласно прогнозам, в декабре суточное количество случаев коронавируса может вырасти до 8000).

Национальное статистическое агентство страны обнародовало на этой неделе заявление, что последствия кризиса COVID-19 снизят продолжительность жизни в Швеции после более чем столетия почти непрерывного возрастания.