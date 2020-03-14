Жители Соединенных Штатов Америки и Британии опустошают полки в супермаркетах на фоне вспышки коронавируса COVID-19.

Видео из супермаркета Whole Foods Market в Нью-Йорке выложила пользователь Сети Nastya Swan.

На записи видно, что полки в магазине пустые или же полупустые. Люди массово раскупают продукты.

Девушка отметила, что подобная ситуация сейчас наблюдается по всему городу.

Супермаркет Whole Foods Нью-Йорк вчора ввечерi Ні. це не кадри з кіно про апокаліпсис, це просто супермаркет Whole Foods (Нью-Йорк) вчора ввечерi Опубліковано Букви Субота, 14 березня 2020 р.

То же самое и в Британии. Там жители также опустошают полки на фоне роста панических настроений из-за коронавируса, сообщает британское агентство ВВС.

При этом в британском правительстве уверяют людей, что “нет необходимости” в накоплении запасов.

Как отмечает ВВС, социальные сети полны сообщений о пустых полках магазинов, а некоторые супермаркеты начали ограничивать продажу определенных товаров. Уже возник дефицит на туалетную бумагу, дезинфицирующие средства для рук, макаронные изделия и консервированные продукты.