Видео из супермаркета Whole Foods Market в Нью-Йорке выложила пользователь Сети Nastya Swan.
На записи видно, что полки в магазине пустые или же полупустые. Люди массово раскупают продукты.
Девушка отметила, что подобная ситуация сейчас наблюдается по всему городу.
Супермаркет Whole Foods Нью-Йорк вчора ввечерi
Ні. це не кадри з кіно про апокаліпсис, це просто супермаркет Whole Foods (Нью-Йорк) вчора ввечерi
Опубліковано Букви Субота, 14 березня 2020 р.
То же самое и в Британии. Там жители также опустошают полки на фоне роста панических настроений из-за коронавируса, сообщает британское агентство ВВС.
При этом в британском правительстве уверяют людей, что “нет необходимости” в накоплении запасов.
Как отмечает ВВС, социальные сети полны сообщений о пустых полках магазинов, а некоторые супермаркеты начали ограничивать продажу определенных товаров. Уже возник дефицит на туалетную бумагу, дезинфицирующие средства для рук, макаронные изделия и консервированные продукты.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил о решении отменить все путешествия с территории Европы сроком на 30 дней в связи с пандемией коронавируса.
- У заместителя министра здравоохранения Британии и депутата-консерватора Надин Доррис подтвердили заражение коронавирусом.